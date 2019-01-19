Екатеринбург, 19 января, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») готов добиваться списания жителям региона долгов за услуги ЖКХ. Об этом он сообщил 19 января корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна На дорогах Екатеринбурга

Напомним, ранее долги за газ списали жителям Чечни. Прокуратура посчитала безнадёжной сумму в размере более 9 млрд рублей. По её требованию Заводской районный суд Грозного списал этот долг. Последовать этому примеру уже захотели в Чувашии и Смоленской области. А в Госдуме предложили сделать регионам с наименьшими доходами «газовую амнистию». С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Понятно, что это прецедент в масштабах всей страны. Впервые юридически зафиксирован факт, что платежи за ЖКХ — не коммерческая история, а социально-политическая. А, значит, политический момент может влиять на размер платежей», — сказал Дмитрий Ионин.

Между тем добавим, что решение суда Грозного ещё можно обжаловать. И представители «Газпрома» уже заявили журналистам о намерении воспользоваться этим своим правом.

«Очень жду, устоит ли юридически этот прецедент. Если да — ничего не мешает и в нашем регионе потребовать того же. У нас же единое правовое пространство по конституции. В таком случае я готов выйти с депутатским запросом на прокуратуру нашего региона», — пояснил депутат Госдумы.