Москва, 19 января, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Для регионов с наименьшими доходами можно было бы провести так называемую газовую амнистию, то есть простить им долги за газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Возможность списать долги должна зависеть от социально-экономического состояния каждого региона», — отметил Емельянов.

Накануне с населения Чечни по суду были списаны долги за газ в размере 9 млрд рублей. Последовать примеру республики захотели и в других регионах РФ, например, в Смоленской области и Бурятии. В связи с этим, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил списать все невозвратные долги граждан РФ за услуги ЖКХ, вне зависимости от региона. Емельянов поддерживает такую идею только отчасти.

«Прощать долги всем, разумеется, не стоит, но думаю, что в отношении тех субъектов Федерации, где доходы совсем небольшие, можно было провести такую, так скажем, «газовую амнистию», — уверен Емельянов.