Сеул, 19 января, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Глава национальной разведывательной службы Республики Корея Со Хун 12 января секретно посетил США. Визит состоялся накануне приезда спецпосланника КНДР и в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который пройдёт в конце февраля. Об этом сообщает 19 января южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Central Intelligence Agency Штаб-квартира ЦРУ

В Вашингтоне Со Хун встретился с главой ЦРУ Джиной Хаспел — именно она обсуждала 17 января повестку и место проведения саммита со спецпосланником КНДР Ким Ён Чхолем. Более того, именно разведывательные ведомства ведут основную переговорную работу, в то время как северокорейский МИД и американский госдепартамент выполняют, скорее, административные и технические функции.

Главными вопросами обсуждений остаются вопросы ядерного разоружения КНДР и возможные встречные шаги со стороны США и всего мирового сообщества. Весьма вероятно, что сторонам уже удалось достичь предварительных договоренностей, однако о них будет объявлено лишь по итогам личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, предполагает «Чосон Ильбо».