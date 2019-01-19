Нью-Дели, 19 января, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Председатель индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван напресс-конференции 18 января 2019 года заявил, что индийская космическая программа ни в чем не уступает китайской. Он также добавил, что точку в этом вопросе поставит запуск программы пилотируемых космических полетов «Гаганйаан».

Isro.gov.in Пуск ракеты. Индия

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Кайласавадиву Сиван также отметил, что Индия запланировала осуществить запуск космического аппарата на южный полюс Луны в рамках программы «Чандрайаан-2» до конца первого квартала 2019 года. Аналогичный полет был осуществлен китайским аппаратом «Чанъэ-4» в январе 2019 года.

Единственной сферой, в которой индийская космическая программа отставала от китайской, была область пилотируемых космических полетов, так как первый пилотируемый космический корабль Китай запустил еще в 2003 году. По словам председателя индийской организации космических исследований, теперь эта проблема решена. Среди последних достижений индийской космической программы он выделил запуск спутника «Южная Азия» в 2017 году, который предназначен для использования всеми странами, входящими в ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК).