Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 января, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Глава центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами на пресс-конференции сообщил, что банк Китая предоставит Шри-Ланке кредит общей суммой один миллиард долларов США до конца первого квартала 2019 года. Первая транзакция, которая составит 300 миллионов долларов США, будет осуществлена до конца января 2019 года.

Amithasundar Центральный банк Шри-Ланки

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», основная цель кредита заключается в содействии осуществлению расчетов по внешнему государственному долгу Шри-Ланки. В 2019 году Шри-Ланка должна выплатить внешним кредиторам 5,9 миллиарда долларов США, 2,6 миллиарда уже в течение первого квартала.

Индраджит Кумарасвами также сообщил, что процентная ставка по кредиту банка Китая составляет 5,5%. Основной проблемой для финансовой стабильности Шри-Ланки он назвал снижение доверия инвесторов ввиду политического кризиса, разразившегося в стране осенью 2018 года и приведшего к отставке основного сторонника рыночных реформ, премьер-министра Ранила Викрамасингхе.