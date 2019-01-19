Симферополь, 19 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В горных районах Крыма существует опасность схода снежных лавин. Об этом предупредил сегодня, 19 января, министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1908

По словам Шахова, обильно выпавшие снежные осадки создают опасность резкого схода снежных масс. А это, в свою очередь, является угрозой жизни и здоровью людей, которые по тем или иным причинам оказались в горах.

«Также из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах могут быть просто непроходимы для автомобилей», — отметил Шахов.

Министр подчеркнул, что спасательные службы всегда готовы к оказанию помощи людям, которые попали в трудную ситуацию в горно-лесной зоне Крыма. Но при этом Шахов напомнил, что люди, решившие зимой отправиться в горы, должны соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать рекомендациями.

Так, перед выходом в горы туристам необходимо регистрировать свою группу в МЧС.