Москва, 19 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Праздник Крещения Господня отмечают прихожане Русской православной церкви 19 января.

Михаил Нестеров. Крещение Господне (Богоявление). 1890–1894. Роспись в крестильне Владимирского собора в Киеве (фрагмент)

Праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа, является общим для всех христиан, однако празднуется в разные даты. Часть православных церквей, включая Русскую православную церковь, празднуют Крещение Господне 19 января.

В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в канун дня Крещения Господня патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.