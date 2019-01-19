Москва, 19 января, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В Москве 19 января ожидается гололедица и небольшой снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Синоптики прогнозируют, что 19 января температура воздуха составит от — 6 до — 4 °C, атмосферное давление — 742 мм рт.ст.

Ветер ожидается западный, скорость — 5−10 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, с 22 января в Москве ожидается похолодание. Минимальная дневная температура воздуха опустится до — 14 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночь на 18 января стала самой тёплой в столице с начала 2019 года.