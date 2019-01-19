Москва, 19 января, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Москва вошла в первую десятку рейтинга наиболее привлекательных и одновременно недорогих столиц мира для посещения туристов в 2018 году по версии «Business Insider».

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

В рейтинге Москва заняла шестое место. На первой позиции расположилась столица Индонезии Джакарта, на втором — аргентинский Буэнос-Айрес. Замыкает тройку лидеров столица Камбоджи Пномпень. Среди европейских столиц, помимо Москвы, в рейтинг вошла и столица Польши Варшава — ей досталось десятое место рейтинга.

Для составления рейтинга портал использовал рейтинги, подготовленные в конце 2018 года британским агентством Cuba Holidays и аналитической компанией Euromonitor International.