Москва, 19 января, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Согласно прогнозу букмекеров, шансы России на победу в конкурсе «Евровидение — 2019» вырастут до 30%, если страну будет представлять певец Сергей Лазарев, заявил директор по стратегическому развитию портала «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук агентству «Москва».

(сс) AleWi Сергей Лазарев

По его словам, при участии Лазарева шансы победить у России оцениваются в 30%. Шансы на победу у Франции и Швеции букмекеры оценили в 10%. Ткачук подчеркнул, что эти оценки являются предварительными и ближе к началу конкурса могут измениться радикально.

Напомним, в 2019 году конкурс «Евровидение» пройдет в Израиле с 13 по 18 мая. В конкурсе примут участие 42 страны, что на одну страну меньше, чем в 2018 году. Отмечается, что по финансовым соображениям от участия в конкурсе отказалась Болгария.