Париж, 18 января, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В своем выступлении на военной базе в Тулузе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска останутся в Сирии и Ираке в 2019 году. Военное присутствие будет сохранено под эгидой международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Кроме того, Эммануэль Макрон отметил, что вывод американских войск из Сирии не означает прекращение войны с террористами. До этого президент Франции в своем аккаунте в соцсети выступил с осуждением теракта, который был недавно совершен в сирийском городе Манбидже. От подрыва смертника погибли четверо американских граждан: двое военнослужащих, чиновник минобороны США и его охранник из ЧВК.

Ранее турецкие официальные лица сообщали, что США намерены сохранить свое присутствие в сирийском воздушном пространстве и после вывода своих наземных сил из страны.

По имеющейся информации, Франция имеет очень маленький военный контингент на земле Сирии. Он насчитывает около ста человек.

Анкара ранее уже реагировала на заявления ряда официальных лиц Франции о том, что французские военные останутся в Сирии. В частности, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара совершенно не возражает, если Париж оставит своих военных для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и для процесса политического урегулирования в стране. Но если французская армия останется для защиты курдских вооруженных формирований, то это «никому не принесет пользы».

Курдские отряды Народных защитников Турция относит к сирийской ветви запрещенной Рабочей партии Курдистана и внесла их в список террористических организаций.

На днях и Дональд Трамп заступился за сирийских курдов, составляющих основу Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. Он пригрозил «истощить Турцию экономически» в случае ударов по курдам в Сирии.