Анкара, 18 января, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Новостной ресурс Аl-Masdar News со ссылкой на турецкие СМИ сообщил о заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя. Хами Аксой 18 января сказал, что «режим не должен быть допущен в Манбидж». В данном случае он имел в виду сирийское правительство и его вооруженные силы.

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Город находится на северо-востоке провинции Алеппо. Контролируется в настоящее время Военным советом Манбиджа, подконтрольным Сирийским демократическим силам, созданным и поддерживаемым США. Кроме этого, в городе находятся американские и французские военные. Курдские отряды Народных защитников покинули город, чтобы не раздражать Турцию. По имеющейся информации, это был результат договоренности курдских лидеров с сирийским правительством.

По периметру, точнее — с трех сторон, город окружен силами Сирийской арабской армии, которая защищает его от возможной военной операции турецких военных и их союзников из исламистских группировок.

Следует заметить, что на днях президент Турции заявил, что он вместе с президентом США договорился о создании буферной зоны шириной 32 километра на сирийской территории вдоль турецкой границы.

Сирийское правительство неоднократно требовало от Турции немедленного ухода из страны, однако Анкара отказывается и настаивает на том, что ее присутствие в Сирии направлено лишь на «борьбу с террористами».

На 23 января запланирована встреча президентов Турции и России. Есть основания полагать, что все эти вопросы станут предметом обсуждения.