Бейрут, 18 января, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ливана Гебран Бассил призвал коллег из арабских стран восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств, 18 января передает агентство Associated Press.

Beshr Abdulhadi Флаг Сирии

Представитель МИД Ливана обратился с соответствующим предложением к министрам и лидерам арабских стран на саммите в Бейруте. Сирия была лишена членства в ЛАГ в 2012 году и с тех пор не участвует в мероприятиях организации.

«Арабский саммит экономического и социального развития» в Бейруте стартовал 18 января и продлится несколько дней. Кроме министров арабских стран, на саммите присутствуют президенты Сомали и Мавритании.

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