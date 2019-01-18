Минск, 18 января, 2019, 16:53 — ИА Регнум. По данным Белстата, 70,7% работников Белоруссии могли видеть ноябрьскую начисленную зарплату (до налоговых вычетов) в размере до 1 тыс. белорусских деноминированных рублей, что составляет почти $500 в эквиваленте. Самая большая «зарплатная» группа белорусских работников (19,6%) — те, кому в ноябре было начислено 600−800 бел. руб. ($300−400).

Андрей Грук ИА Красная Весна На белорусском рынке

Второй по величине группе белорусских работников (19,3%) начислена ноябрьская зарплата в размере 1−1,5 тыс. белорусских рублей, третьей (15,9%) — 800−1000 бел. руб. Самой низкооплачиваемой группе белорусских работников начислена зарплата до 300 бел. руб. — таковых 3% от общей численности, и лишь 4,4% работникам начислена зарплата свыше 2 тыс. бел. руб.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Белоруссии за январь-ноябрь 2018 года составила 943,9 бел. руб., что меньше $500 в эквиваленте. При этом в промышленности она выросла до 1,0313 тыс. бел. руб.

В ноябре самая большая зарплата была у работников сферы «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» — почти $2 тыс. в эквиваленте (3,9136 тыс. бел. руб.). В данной категории учтены зарплаты программистов, составляющих мизерный процент от общей численности работников и пользующихся особыми льготами.

Реальная зарплата за 11 месяцев 2018 года, согласно официальным данным, выросла на 12,4%. Наибольшие темпы прироста по данному показателю (+22,3%) отмечены в сфере «лесоводство и лесозаготовки», где средняя реальная зарплата в январе-ноябре составила 930,3 бел. руб.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-ноябре 2018 г. составили 108,4% к уровню января-ноября 2017 г., — проинформировал Белстат. — В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%».

Напомним, что в 2016—2017 годах Александр Лукашенко требовал от своих подчинённых «кровь из носу» вывести показатель средней зарплаты на уровень $500 в эквиваленте («президентские 500 долларов»). Такого уровня удалось достичь за счёт административных мер в конце 2010 года, когда Лукашенко проводил президентские выборы. В 2011 году зарплаты резко упали на фоне тяжёлого социально-экономического кризиса в республике, курс белорусского рубля рухнул почти в три раза. Затем последовал кризис 2015 года.