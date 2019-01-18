Абакан, 18 января, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Уже который месяц Хакасия не может определиться с сенатором от законодательной власти. В октябре 2018 года спикер Верховного совета (парламента), 79-летний единоросс Владимир Штыгашев не смог провести на эту должность Евгения Серебренникова, который представлял республиканский парламент в Совфеде с 2006 года. Тогда Штыгашев эмоционально отметил:

Либорио Проспери. Лобби Палаты общин. 1886

«Лет через пять изберём».

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По мнению политолога Олега Николаева, такая ситуация сложилась из-за того, что у депутатов нет единого мнения по этому поводу.

«Ранее сенатором от Верховного совета Хакасии был единоросс Евгений Серебренников. Сейчас в Верховном совете «Единая Россия» не обладает коалиционным большинством. Лидируют две фракции — КПРФ и ЛДПР (во фракции ЕР — 18 депутатов, ЛДПР — 8, КПРФ — 15, — прим. ИА REGNUM ). По большому счёту именно они сегодня диктуют условия остальным депутатам. От исполнительной власти Хакасии глава Валентин Коновалов назначил сенатором коммуниста Валерия Усатюка. То есть от коммунистов сенатор уже есть. Значит, если коалиция не хочет видеть сенатором единоросса, тогда она должна предложить представителя ЛДПР. Но в самой фракции ЛДПР, да и в самом Хакасском отделении этой партии нет единства взглядов. Первоначально они хотели предложить депутата Романа Абрафикова, но, по моим сведениям, эту кандидатуру «зарубил» сам Владимир Жириновский. Одна из причин — когда Абрафиков был депутатом Минусинского горсовета, его исключили из числа парламентариев за то, что он неправильно представил сведения о доходах, то есть речь идёт о коррупционной составляющей. Вторая кандидатура — Валерий Старостин, который является сегодня лидером фракции ЛДПР в Верховном совете. Но у Старостина очень напряжённые отношения с Сергеем Натаровым, который является координатором хакасского отделения ЛДПР, несмотря на то, что он — депутат Госдумы от Красноярского края. Натаров против того, чтобы Старостин стал сенатором. То есть получается, что Абрафиков сенатором не будет точно, против Старостина — Натаров… А кто ещё? По большому счёту из остальных членов фракции выбирать некого. Достойной кандидатуры, которая бы представляла законодательный орган Хакасии в Совфеде, нет. Поэтому хакасское отделение находится в растерянности, но при этом единороссам они не хотят отдавать эту должность. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно дольше оттягивать решение этого вопроса, пока проблема не разрешится внутри фракции», — считает собеседник ИА REGNUM.

Он также отметил, что и в «Единой России» «тоже нет единого мнения по этому поводу»:

«То есть там тоже есть небольшой раздрай. Потому что, например, когда спикер Владимир Штыгашев выдвигал кандидатуру Серебренникова для избрания его представителем от Верховного совета в Совфеде, то на самом деле эта кандидатура — Серебренникова — не была поддержана генсоветом партии «Единая Россия». А генсовет партии предлагал на эту должность депутата Светлану Могилину. Но Штыгашев на заседании фракции ультимативно сказал, что нужно выдвигать Серебренникова. Могилину уже не предлагали. На сегодняшний момент в «Единой России» точно также нет чёткого понимания ситуации. По моим данным, есть кандидатура Юрия Шпигальских (первый вице-спикер, — прим. ИА REGNUM ), есть кандидатура Евгения Серебренникова. Но эти кандидатуры не согласованы с генсоветом партии. Насколько я знаю, у генсовета «Единой России» абсолютно другая точка зрения».

По словам Олега Николаева, имеется неподтверждённая информация, что именно для решения этого вопроса в Хакасию должен приехать секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Также говорят, что он (Турчак) хочет разобраться, что происходит в региональном отделении партии «Единая Россия», почему возникло несколько рычагов влияния. А лидер местной «Единой России» Сергей Комаров практически этими процессами сегодня управлять не в состоянии. Что касается перспектив избрания сенатора, в принципе кандидатуры от ЕР и ЛДПР внесены. Поэтому я не исключаю, что всё-таки кандидатуры Старостина и Серебренникова будут представлены на ближайшей сессии Верховного совета 30 января. Но одно дело поднять, а другое дело — решить вопрос. Вопрос может быть и поднят, а голосование покажет, что не изберут ни одного. Хотя может быть до 30 января стороны сумеют договориться», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года в Хакасии поменялась власть. Главой региона стал молодой коммунист Валентин Коновалов. Его поддержали 57,57% избирателей.

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Вскоре стало известно, что исполнительную власть Хакасии в Совете Федерации будет представлять коммунист Валерий Усатюк. Ранее сенатором от исполнительной власти была небезызвестная Валентина Петренко. Она проработала в составе верхней палаты парламента 16 лет. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Петренко «была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов». Добавим, что, помимо общественных заслуг, широкую известность Петренко принесла необычная причёска.

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