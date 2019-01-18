Москва, 18 января, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Политика властей РФ, заключающаяся в том, чтобы сделать жизнь людей невыносимой, приносит свои плоды, что и отражается в потребительских ожиданиях населения, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о снижении потребительских ожиданий в России в IV квартале 2018 года.

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«Потребительские ожидания зависят от жизни людей, которым свойственно экстраполировать в будущее свою сегодняшнюю и вчерашнюю жизнь и ожидать завтра того же, что было прежде, и того, что есть уже, — сказал Делягин. — Поэтому индекс потребительских ожиданий отражает не то, что будет, а то, что происходит с людьми в данном конкретном четвёртом квартале, — а в четвертом квартале продолжилось обнищание абсолютного большинства граждан РФ. Продолжалось снижение реальных доходов».

При этом, по словам Делягина, то, что Росстат публикует такую статистику, которая потом опровергает его собственные бравурные рапорты, — это большой плюс Росстату.

«Там, судя по всему, ещё остались специалисты, — сказал экономист. — По данным исследовательского холдинга «Ромир», потребительские предновогодние расходы жителей РФ были минимальными за четыре прошлых года. То есть политика государства, заключающаяся в грабеже людей и в том, чтобы довести их до революции и сделать жизнь людей невыносимой и невозможной, — эта политика приносит свои плоды, что и отражается в потребительских ожиданиях граждан».

Напомним, что, по данным Росстата, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2018 г. по сравнению с III кварталом 2018 г. снизился на 3% пункта. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу снизился на 2%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, не изменилась, а вот доля негативных оценок увеличилась до 35%.