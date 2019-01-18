Москва, 18 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В одном российском регионе уже ставили эксперимент по продажам алкоголя только в специализированных магазинах, и ни к чему хорошему этот эксперимент не привел, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 18 января, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя инициативу об ограничении продаж алкоголя и табака.

Помпео Массани. Виноделы

Ранее RT сообщило, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции, а также сопутствующих товаров, исключительно в специализированных магазинах. Вход в них должен быть разрешен только совершеннолетним гражданам, а в ночное время такие магазины будут закрыты. Депутат полагает, что такие меры сократят количество «спонтанных покупок алкоголя», а также сделают алкоголь мене доступным для несовершеннолетних.

Таких законопроектов в Госдуме за последние десять лет было разработано несколько десятков. И если они не продвигаются, это не из-за алкогольного лобби, оно не может купить всех. А из-за того, что есть реальные аргументы против.

Депутатам следует изучить опыт Якутии, где аналогичный запрет был введен с 2015 года. Каков эффект? Нулевой. Продажи алкоголя не сократились. А значительная часть магазинов, вместо того чтобы перестать продавать алкоголь, перестали продавать продукты. Этот эксперимент новым руководством Якутии отменен.

Есть и другой, экономический аргумент. В так называемых «магазинах у дома», которых у нас две трети от всего объема магазинов, алкоголь приносит 40−50% выручки. Высокие наценки на алкоголь позволяют держать на сравнительно низком уровне цены на социально значимые товары. Если запретить им продавать алкоголь, они просто не выживут, — отметил Вадим Дробиз.