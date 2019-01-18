Грозный, 18 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» намерена обжаловать решение суда о списании с жителей Чечни долгов за газ в размере более 9 млрд рублей, сообщили 18 января в пресс-службе компании.

Gazprom.ru Газпром

«Намерены обжаловать решение суда», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В компании отметили, что поставщик не предоставлял необходимых документов, которые указывали бы, что задолженность является безнадежной к взысканию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заводской районный суд Грозного обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере свыше 9 млрд рублей, поскольку, как считают в прокуратуре, она стала «безнадежной к взысканию» в результате истечения сроков исковой давности.

Читайте также: «Безнадежные долги»: жителям Чечни списали 9 млрд рублей за газ