Вашингтон, 18 января, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Отказ Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности может иметь негативные последствия для США, поскольку даст России возможность в открытую разворачивать подобные системы, пишет Роуэн Олпорт в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

Так, во время его подписания неядерный компонент соглашения носил второстепенный характер, поскольку на тот момент разрушительный потенциал такого оружия еще не был известен и только предполагался. Конфликты в Ираке, бывшей Югославии, Афганистане и Ливии продемонстрировали эффективность точечного оружия настолько, что во внешнеполитический лексикон вошел оборот «томагавковая дипломатия».

И Москва пошла на восстановление этого высокоточного оружия в рамках восстановления своих вооруженных сил, возлагая на эти системы ряд функций, которые прежде должны были выполняться ядерным оружием. В соответствии с опубликованной в 2014 году Военной доктриной высокоточное оружие является ключевым элементом стратегического сдерживания. В последующей Военно-морской доктрине страны высокоточному оружию также придавалась важная роль «уничтожение военного и экономического потенциала противника с помощью ударов по важным целям с моря».

В рамках развития своей стратегии были развернуты новые и модернизированные системы, такие как ракеты «Калибр» и Х-101, которые активно применялись в Сирии. При этом ракетные комплексы, вроде Х-47М2 «Кинжал» и Х-50, либо уже поступают в войска, либо находятся на стадии разработки. В сухопутной области Москва также развернула баллистические и крылатые ракеты «Искандер-М» и «Искандер-К», чей радиус действия вынужденно ограничен до 499 км по условиям ДРСМД. Такое положение дел представляет значительный недостаток для Москвы.

Со своей стороны благодаря громадному потенциалу американских ВМФ и ВМС НАТО может положиться на масштабный арсенал крылатых ракет, не подпадающих под действия ДРСМД. В связи с этим единственный способ, с помощью которого Москва может противостоять этому, — это создавать более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования. И если Белый дом откажется от соглашения, он упростит эту задачу для Кремля. Поэтому, заключает автор, Вашингтону нужно подумать дважды, прежде чем выходить из ДРСМД и попадать в потенциальную ловушку Кремля.

Напомним, ранее на пресс-конференции 16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на готовность Москвы работать над сохранением ДРСМД. В Кремле, подчеркнул дипломат, ожидают по этому вопросу поддержки стран Европы, которые заинтересованы в договоре больше других государств, чтобы «не плестись в хвосте» позиции Белого дома.

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