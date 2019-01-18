Линди, Танзания, 18 января, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Правительство области Линди требует временно прекратить выдачу новых лицензий на вырубку лесов, сообщает газета Mtanzania.

Вырубка леса

Об этом на пресс-конференции заявил глава области Линди Годфрей Замби.

Замби рассказал, что требование вызвано ростом нелегальной вырубки лесов в области, а также использованием просроченных лицензий, все эти факторы становятся причиной контрабандной торговли.

«Я знаю, что Лесное агентство (TFS) — государственный институт, и я как член администрации правительства и защитник лесов моей области требую глав всех провинций области не выдавать новые лицензии на вырубку лесов до тех пор, пока мы не пересмотрим список тех, кому лицензия уже выдана», — заявил Замби.

В ходе последнего патруля по округу Линди было отмечено множество случаев опустошения лесов, и если этот процесс не остановить, то леса совсем исчезнут.