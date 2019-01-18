Лондон, 18 января, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал однопартийцев отказаться от сотрудничества с правительством Терезы Мэй по вопросу Brexit, пока не будет исключен вариант выхода страны из ЕС без предварительного соглашения, сообщает телеканал Sky News.

DonkeyHotey Тереза Мэй

В своем обращении Корбин призвал лейбористов отказаться от дискуссий с правительством Мэй до того, как будет исключена возможность «жесткого Brexit». По его словам, именно это условие должно быть соблюдено, чтобы возобновить конструктивную дискуссию по «выходу из тупика».

В ответ Тереза Мэй заявила:

«Это невыполнимое условие, так как у правительства нет полномочий исключить этот вариант (выход из ЕС без сделки — прим. ИА REGNUM )».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января британский парламент отклонил соглашение по Brexit, достигнутое премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй с руководством Евросоюза. После этого в парламенте состоялось голосование по вопросу доверия главе правительства. Большинство депутатов поддержало Терезу Мэй.