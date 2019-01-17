Санкт-Петербург, 18 января, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вспоминают героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году и дали жителям осажденного врагом города надежду на спасение.

Waralbum.ru Расчет пулемета «Максим» Волховского фронта, 1943 г

Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована только через год, 27 января 1944 года. Через несколько дней 75-летие Ленинградской победы будет широко отмечаться в Петербурге и Ленобласти и всей стране.

Но в январе 1943 года речь шла только о том, чтобы хоть немного разжать жестокое кольцо голода и смерти, сомкнувшееся вокруг Ленинграда в сентябре 1941 года из-за варварских действий немецких и финских войск. Именно из-за этого в городе умерли сотни тысяч ленинградцев, жителей Ленобласти и беженцев из других мест, искавших спасения в Ленинграде.

Директива Ставки Верховного главнокомандования № 170 703 от 8 декабря 1942 года предписывала «совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду г. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить».

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Операция «Искра» началась 12 января 1943 года массированным воздушным и артиллерийским ударом советских войск по позициям врага. После этого по льду Невы с правого берега на врага двинулись танки и пехота Ленинградского фронта. Одновременно 2-я ударная армия Волховского фронта начала наступление с востока севернее Синявино, чтобы взять рабочие поселки, превращенные немцами в укрепленные опорные пункты.

18 января ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились друг с другом вблизи южного берега Ладожского озера, создав узкий коридор, связавший Ленинград по суше с остальной территорией страны. Разгромленные части противника разбегались по лесам, бросая вооружение. В тот же день был освобожден от фашистов город Шлиссельбург, прикрывающий вход в Неву с Ладожского озера.

Прорыв блокады стал первым в истории военного дела примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри. По берегу Ладоги, под обстрелами и налетами врага, в так называемом «коридоре смерти» была проложена железная дорога, заново связавшая Ленинград со страной.

За спасение жизней ленинградцев своими жизнями заплатили воины Красной армии: общие боевые потери войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» составили 115 082 человека, из них безвозвратные — 33 940 человек.

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В Санкт-Петербурге сегодня, 18 января, волонтеры начнут раздавать ленты Ленинградской победы у десяти станций метро. Эта лента повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Ленты также можно будет получить у всех станций метро с 25 по 27 января: всего волонтеры раздадут порядка 400 тысяч лент.

В полдень у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области, где и была прорвана блокада, состоится торжественно-траурная акция «На рубеже бессмертия». В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Петербурга и Ленобласти, губернатор Ленинградской области. После митинга парадным маршем пройдет рота почетного караула, будут возложены цветы и венки, выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня.

В это же время торжественно-траурная церемония состоится в Верхнем парке Красного Села, у мемориала «Братское воинское захоронение». В плане мероприятия, на которое также приглашены ветераны, блокадники, общественные активисты, — торжественный марш роты почетного караула с последующим возложением цветов и венков.

В 14:00 в сквере имени Ольги Берггольц в Приморском районе Петербурга (наб. Черной речки, 20) пройдёт литературный митинг «Голос блокадного Ленинграда», посвящённый 76-летию прорыва блокады. Со сцены прозвучат стихи и песни военных лет. Будет организована акция «Открытый микрофон»: любой желающий сможет прочесть стихотворение о блокадном Ленинграде.

«Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал жителям и защитникам города жизненные силы, уверенность в близкой победе над врагом», — говорится в поздравлении по случаю памятной даты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Заксобрания города Вячеслава Макарова.

«С этим днём у всех, кто пережил ленинградскую блокаду, связаны особые воспоминания. Он подарил надежду, укрепил веру в Победу, помог мобилизовать все силы для борьбы, для преодоления тех огромных бед, которыми сопровождалась жизнь в осаждённом городе», — заявил в своем поздравлении губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.