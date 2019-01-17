Белград, 17 января, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Белград будет согласовывать с Москвой любое возможное решение по косовскому вопросу. Об этом 17 января заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Белграде.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

«Без России, без силы России в Совете Безопасности ООН — полностью ясно, что никакого решения не будет. И до принятия любого решения я, безусловно, посоветуюсь с президентом Путиным», — сказал Вучич.

В то же время президент Сербии отметил, что главной проблемой является нежелание албанского руководства Косово идти на компромиссы.

«Все любят говорить о решении, все любят получать хорошие новости, но я реалист. Я не могу быть настолько оптимистом, чтобы говорить о решении, поскольку в данный момент я его просто не вижу», — добавил он.

Владимир Путин, говоря о возможности посредничества России в косовском урегулировании, отметил, что Россия «всегда принимала активное участие в решении этих вопросов».

«Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем и господин президент упомянул, что Евросоюз выступил посредником в решении ряда вопросов, но, к сожалению, мало что исполняется», — подчеркнул Путин.

В частности, он указал на то, что властями Косово до сих пор не исполняется решение о создании в крае сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения. Также Путин напомнил, что резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 предусмотрена возможность присутствия сербских полицейских и пограничников на территории Косово.

«Где это всё? Ничего нет, поэтому нужно с бóльшим уважением относиться к международному праву, и только в этом случае можно добиваться справедливых решений», — сказал президент России.

В целом, как отметил Путин, российская сторона внимательно следит за происходящим в регионе. По его словам, иногда складывается впечатление, что «принимавшиеся ранее решения принимались только для того, чтобы растащить сербский народ по разным государственным квартирам».

Путин подчеркнул, что любые принимаемые решения «вряд ли будут жизнеспособными, если они не будут справедливы». При этом, добавил он, важно не только нахождение компромиссов, но и соблюдение договорённостей после того, как они достигнуты.