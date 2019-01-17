Белград, 17 января, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Сербию подписано 25 различных документов по двустороннему сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

В частности, подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Принято совместное заявление о стратегическом партнёрстве по сооружению Центра ядерной науки, технологий и инноваций.

Также подписан меморандум о взаимопонимании и российско-сербском сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Принят меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей подземного хранилища газа «Банатский Двор» в Воеводине. ООО «Газпром СПГ технологии», министерство горного дела и энергетики Сербии и гопредприятие «Сербиягаз» подписали меморандум о сотрудничестве в газовой отрасли при реализации совместных проектов в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ.

РЖД и Сербия заключили меморандум о совместной реализации проектов по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры на территории республики.

Подписаны меморандум о взаимопонимании и российско-сербском сотрудничестве в области развития цифровых технологий, а также меморандум о взаимопонимании между правительством Сербии и Фондом «Сколково» о сотрудничестве в сфере инноваций и технологического развития.

ПАО «Силовые машины» и ОП «Электрохозяйство Сербии» заключили соглашение о сотрудничестве по реновации с увеличением мощности ГЭС «Джердап-2».

Министерства иностранных дел России и Сербии утвердили план консультаций на 2019−2020 годы, а министерства труда двух стран — меморандум о взаимопонимании в области социальной защиты. Стороны также обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора между Россией и Сербией о социальном обеспечении от 19 декабря 2017 года.

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич журналистам в Белграде, в ходе визита российской делегации стороны подписали различные соглашения «во всех сферах общественной жизни» на общую сумму порядка 200 млн евро. При этом он отметил, что в случае успешной реализации сегодняшних планов «эта цифра возрастёт до 600 млн евро».

Читайте также: Визит Путина в Белград: Россия готова увеличить поставки газа в Сербию