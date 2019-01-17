Белград, 17 января, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Россия готова увеличить поставки газа в Сербию и расширить объёмы его транспортировки через территорию республики. Об этом 17 января сообщил журналистам в Белграде министр энергетики России Александр Новак.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич. Сербия

По его словам, на сегодняшний день через Сербию поставляется около 350 млн кубометров российского газа, и в перспективе «рассматривается возможность расширения объёмов транспортировки».

Новак также напомнил, что в 2017 году между Россией и Сербией был подписан протокол о расширении газотранспортной инфраструктуры в республике.

«Это прерогатива самих сербских компаний, а мы со своей стороны готовы увеличить объёмы поставок в случае окончательной реализации дорожной карты», — отметил он.

В свою очередь министр энергетики Сербии Александр Антич заявил, что и сама республика, и соседние страны Европы испытывают большую потребность в дополнительных поставках газа, и в этой связи одним из важнейших вопросов на повестке дня остаётся прокладка участка газопровода «Турецкий поток» через территорию Сербии. «Я думаю, что мы очень близки к этому», — отметил сербский министр.

Напомним, 17 января в Сербии с официальным визитом находится президент России Владимир Путин. По итогам переговоров запланировано подписание около двух десятков соглашений о сотрудничестве. В том числе ожидается, что стороны подпишут решение о реконструкции и модернизации подземного газового хранилища «Банатский двор» в Воеводине, контрольный пакет акций которого принадлежит «Газпрому».

Параллельно с переговорами о присоединении к «Турецкому потоку» сербская сторона в последние годы обсуждала с «Гапромом» возможность расширения потенциала хранилища с нынешних 450 млн до 1,2 млрд кубометров. Таким образом Сербия рассчитывает решить проблему газоснабжения после 2019 года, когда Россия может прекратить поставки топлива через территорию Украины с истечением срока действия соответствующего контракта.

Тема газопровода «Турецкий поток» также находится в центре внимания в ходе сегодняшних переговоров, однако ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что пока подписания никаких документов с Сербией на этот счёт не планируется.