Санкт-Петербург, 17 января, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В ближайшие сутки нетронутый снежный покров в Петербурге достигнет 40 см. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 17 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. С утра в четверг город накрыл первый за всю зиму обильный снегопад.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Прогнозы давались еще в понедельник, что в четверг Петербург завалит снегом. Конечно, это первый за зиму столь обильный снегопад. Уже с утра выпало около 10−12 см осадков», — сказал Колесов.

Меж тем чиновники городского комитета по благоустройству сообщили об усиленной ликвидации «залповых» снегопадов, впрочем, Колесов назвал такое определение метафорой.

«Сегодня у нас большой снег, метель. Выпало уже более 10 см снега к полудню, по прогнозу, выпадет более 15 см, скорее всего, он оправдается, мы ждем до конца дня до 20 см снега», — сказала начальник отдела комплексной уборки комитета по благоустройству Елена Мизгулина.

С 1 января в Санкт-Петербурге выпало уже более 60 см снега, в то время как в прошлом году за этот же период выпало всего около 10 см осадков, утверждает чиновница.

Александр Колесов частично согласился с этим утверждением. Он отметил, что 60 см снега учитывают тот, который сразу можно вывезти, однако если снежный покров не нарушать, то он приминается, в связи с чем официально Гидрометцентр на своей метеостанции зафиксировал снежный покров в 32 см на 17 января; к концу текущей метели он, вероятно, достигнет 40 см. То есть петербургская зима 2019 года встанет в один ряд с самой снежной за последние десять лет зимой 2010 года.

Сейчас дорожные службы ведут усиленную работу, в первую очередь, по прометанию дорог и тротуаров, чтобы освободить пути для движения транспорта. По мнению комитета по благоустройству, службы со снегом справляются.

«У нас сейчас нигде нет никаких заторов, не остановился общественный транспорт», — сказала Мизгулина. Сейчас на городских улицах трудятся более 1 тысячи дворников.

В Петербурге комитет отвечает за 59 млн. кв. метров площадей дорог, из них 15 млн кв. метров — тротуары, которые чистят не только машины, но и люди. Причем 5 млн кв. метров можно убрать только вручную. Комитет дополнительно привлек более 700 человек по договору подряда и около 200 машин этой зимой. Мизгулина воздержалась от оценки, хватает ли 1,5 тыс. человек для ежедневной уборки 15 млн кв. метров.

«Такие величины, как «хватает — не хватает» — для рассуждения, что называется. Было подготовлено у нас 1,5 тыс. единиц техники, мы ею и работаем. Водители меняются прямо на линии. С дворниками — то же самое. Какое количество есть, таким обязаны справляться», — сообщила чиновница.

Тем не менее парк уборочной техники уже запланировали увеличить в 2019 году. Сколько именно новых машин понадобится, пока в комитете сообщить затруднились — «вопрос прорабатывается».

По словам чиновников, самая высокая зарплата у дворников составляет 35 тыс. рублей — столько платят практически элитной «невской бригаде», так как их нагрузка выше, чем в спальных районах. На окраинах же зарплаты начинаются от 18 тыс. рублей. Очереди из желающих вступить в ряды работников ручного труда в Петербурге не стоит, замечают в Смольном. Добавим, что в Москве на уборке улиц столицы работают 25 тыс. дворников.

По информации Жилищного комитета Санкт-Петербурга, отвечающего за уборку на внутриквартальных территориях, в связи с обильным снегопадом к работам привлечены более 7,5 тысяч дворников и 600 единиц уборочной техники. В первую очередь осуществляется расчистка подходов к парадным многоквартирных домов, подъездов к контейнерным площадкам, а также подходов к социальным объектам.