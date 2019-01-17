Москва, 17 января, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Призыв о повышении цен на электричество давно никого не удивляет. С самого начала так называемой «реформы электроэнергетического сектора СССР» стоимость электричества в стране костью в горле стоит у как минимум двух западных финансовых институтов — Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так что инициатива Чубайса не нова. Эта идея витает в воздухе с 1998 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

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«Ни для кого не является секретом, что в России есть явный дисконт в стоимости электричества для населения и промышленных предприятий. И одним из требований и обязательных условий при выделении «очередного транша МВФ для спасения экономики РФ» было требование повысить стоимость электричества в стране до уровня европейских цен», — пояснил эксперт.

А вот вопрос о «дешевых» ценах на электричество весьма спорный. Раньше и стране, и населению, и предприятиям энергоресурсы обходились значительно дешевле, чем странам Старого Света. Но на данный момент говорить, что в России всё стоит в разы дешевле, наверное, уже спорно, и разница снизилась, так сложилось исторически. Этот разрыв уже, скорее всего, нивелирован, ведь цены за свет в разрезе коммунальных услуг поднимают ежегодно.

«Так что уже, наверное, сравнялись, но не стоит забывать поправку на курс национальной валюты. Отсюда можно сделать вывод, что стоимость услуг электроэнергетической отрасли поднимать в данный момент нельзя — промышленность столкнётся с возросшими издержками, и, естественно, это ударит по рентабельности промышленных предприятий, ряд из них просто не сможет функционировать», — считает Блинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе X Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. Это приводит к тому, что электроэнергия тратится неэффективно.

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