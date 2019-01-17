Москва, 17 января, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В Госдуме хотят услышать позицию правительства относительно строительства в Приморском крае регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. Вопрос возник в том числе в связи с появившейся в СМИ информацией о возможном завозе ядерных отходов из Японии для хранения на территории Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Опасно

Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Корниенко выступили с протокольным поручением комитету по международным делам «запросить в правительстве РФ информацию об условиях участия Японии и реализации проекта».

Также поручение дается комитету Госдумы по экологии запросить в правительстве информацию о конкретных целях и необходимости строительства в Приморье вблизи ЗАТО Фокино (бухта Сысоева) в 40 км от города Владивостока (по прямой через Уссурийский залив) Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов и мерах по обеспечению безопасности населения и предотвращению вреда окружающей среды.

Парламентарии указали, что жители Приморья выступают против строительства центра, указывают на его близость к населенным пунктам, сейсмоопасность и отсутствие широкого общественного обсуждения.

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Вместе с тем глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил, что комитет владеет информацией и готов поделиться ей с депутатами.

«Мы запросили сегодня информацию у «Росатома» и у правительственных структур и готовы поделиться информацией с авторами поручения», — сказал он.

Таким образом, авторы сняли свое протокольное поручение с повестки, так как оно уже исполнено.