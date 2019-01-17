Тбилиси, 17 января, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Взрывы в жилых корпусах Тбилиси (и других городов страны) — не новость для современной Грузии, а причиной подобных событий в большинстве случаев является утечка природного газа. Но инцидент, случившийся в столице 16 января вечером, оказался самым катастрофичным после известного инцидента со взрывом в так называемом «Доме летчиков» в Исанском районе Тбилиси, который произошел еще в 80-е годы прошлого века и в результате которого в 9-этажном жилом доме обрушился целый подъезд.

Взрыв

Еще тогда уцелевшие жильцы взорвавшегося дома рассказывали, что в их подъезде в течение долгого времени стоял запах газа, что они не раз обращались по этому поводу в «газовую контору», но та особого внимания к этим обращениям не проявляла. В тот злополучный день газовики все же явились по вызову и спустились в подвал, чтобы узнать причину утечки газа, но, также по рассказам очевидцев, вероятно, зажгли фонарь или спичку и взлетели на воздух вместе со всем подъездом.

Это был первый подобный масштабный и катастрофичный по результатам инцидент, после которого и сами жильцы, и представители «газовой конторы» стали уделять больше внимания любым сообщениям об утечках газа.

Затем наступил период, когда Грузия вскоре после обретения незавимости осталась совсем без газа, перешла на альтертативное горючее (керосин), и тогда за ненадобностью были перерезаны все старые газопроводы, которые подходили к жилым корпусам.

Позднее проблему газоснабжения все же решили, подачу газа возобновили, но в каждом конкретном случае к каждому корпусу и жилому дому были подведены новые трубопроводы, а внутри корпусов и дворов зачастую использовались старые трубы советского периода.

Проблема заключалась в том, что после обретения Грузией независимости все заботы о внутреннем состоянии жилых домов, а также всех видов коммуникаций внутри домов были переложены на плечи жильцов, а соответствующие компании и службы отвечали лишь за внешние коммуникационные сети.

Так как независимость лишила население Грузии и общих систем отопления, и горячего водоснабжения, каждой семье пришлось заботиться об обогреве жилища и обеспечении кухни и ванной теплой водой самостоятельно. И большая часть граждан в поисках более дешевых способов установки достаточно дорогостоящих нагревательных приборов обращалась к стоящим на многочисленных «биржах труда» специалистам-самоучкам. Оставляют желать лучшего и нагревательные приборы, о чем знакомых граждан предупреждают и сами торговцы этими приборами, предлагая потратить больше денег, но купить более безопасный бак, котел, колонку или электронагреватель.

В любом случае взрывоопасная ситуация сегодня теоретически существует почти в каждой тбилисской семье, так как периодически, когда в газопровод запускается «отдушка», во многих квартирах скапливается неприятный запах газа.

Небезопасны и устанавливаемые рядом состоятельных граждан и крупных компаний системы центрального отопления и водоснабжения (рассчитанные на конкретный офис или конкретную квартиру). Работают эти системы на газе, и пожары и взрывы случаются и в этих системах. В новогодние дни пожар от такой системы случился в офисе одной из находящихся в центре столицы крупных финансовых организаций. К счастью, обошлось без значительного ущерба и жертв.

А спустя несколько дней случился тот самый взрыв в корпусе в поселке Диди Дигоми, который унес жизни 4 человек, в том числе одного ребенка, и оставил без жилья еще около 50 человек. Восемь пострадавших были помещены в больницы. Большая часть пострадавших (а 6 из них были дети) после проведения необходимых обследований и оказания первой помощи была выписана, и в настоящее время на лечении в департаменте критической медицины в центральной детской больнице Тбилиси остается лишь один пациент, который, по заявлению дирекции клиники, потерял много крови. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

В скупой информации о случившемся МВД Грузии сообщает о возбуждении уголовного дела и расследования по статье 240, прима, часть 3-я Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при строительстве и эксплуатации, что повлекло за собой гибель двух или более человек.

Местные жители рассказывают, что и на этот раз, почувствовав запах газа, они обратились к районному отделу компании «Казтрансгаз-Тбилиси». Прибывшие же на место работники компании проверили трубы и никакого повреждения не обнаружили. В газораспределительной компании пока на эту информацию не отреагировали, но повторно направили на место взрыва своих представителей, экспертов, чтобы те вместе с правоохранительными органами установили причину случившегося. Подробное заявление по поводу взрыва в компании обещают сделать позднее.

Специальное заявление в связи с происшедшим сделал энергоомбудсмен Грузии, который по собственной инициативе начал изучение обстоятельств взрыва в корпусе в Диди Дигоми.

«По первоначальному заключению, утечка и накопление природного газа произошло в одной из квартир жилого корпуса, где находились члены семьи и малолетние дети. Энергообмудсмен требует разъяснений от ООО «Казтрансгаз-Тбилиси». Последовательно будут изучены процедуры подключения корпуса к сети природного газа. Омбудсмена также интересует, почему не обнаружил места утечки техник, который прибыл на проверку», — сказано в заявлении, распространенном офисом энергоомбудсмена. По предварительной оценке омбудсмена, вызванный жильцами специалист вероятно проявил небрежность или непрофессионализм, на что, по его заявлению, должны дать ответ следственные органы.

В заявлении также говорится о необходимости ужесточения требований к устройству внутренних коммуникационных сетей, которые проводят нелицензированные компании и состояние которых зачастую не отвечает элементарным нормам безопасности, а допущенные при проведении этих сетей ошибки становятся причиной подобных трагедий.

Свои срочные меры в связи с инцидентом приняла и мэрия Тбилиси. По информации пресс-службы мэрии, на данный момент обеспечены временным жильем и продовольствием несколько семей, в общей сложности 31 человек, которые обратились с соответствующим заявлением к столичным властям. Они размещены по гостиницам, в которых круглосуточно дежурят представители районных администраций, чтобы своевременно отвечать на запросы и удовлетворять потребности пострадавших, заявляет заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили. По его же информации, 46 пострадавших сумели вынести из разрушенных квартир свои личные вещи.

В связи со случившимся в Грузии 17 января объявлен день траура. Приказом премьер-министра, в этот день на всех правительственных и административных зданиях приспущены государственные флаги. Страна принимает соболезнования от зарубежных партнеров, но очевидно, что проблема газоснабжения, точнее исправности сетей газоснабжения, нуждается в более пристальном внимании властей и в устранении всех утечек, имеющихся в газораспределительной сети.