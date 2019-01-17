Москва, 17 января, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Пенсионная реформа стала для граждан России тяжелым ударом по многим причинам; теперь же, с началом года, когда изменения вступили в силу, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что такая реакция от российского населения была «неожиданной». Новый опрос ИА REGNUM выясняет отношение жителей России к словам высокопоставленного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Как отреагировали на высказывания министра вы, и что, по-вашему, эти слова вообще могут значить? В каком смысле — «неожиданная реакция»? Власть настолько оторвалась от народа, что не понимает, что вообще в этой реформе такого — ну подумаешь, поработают еще? Или она плохо представляет, как вообще живут люди, и полагает, будто россиянин в любом уголке нашей Родины действительно зарабатывает в среднем 35 тысяч и живет долгую, полную здоровья и выгодных трудовых предложений жизнь? А как поняли высказывание Силуанова вы, и насколько, по-вашему, власть информирована о ситуации в России? И кстати — что, по-вашему, для Силуанова и прочих властей есть Россия? Все они говорят о ней, а где она для них — в элитном подмосковном поселке, в центре столицы, в Лондоне или вообще на Луне?

Интересен и еще один момент: если правительство, подготавливая такую шоковую реформу, не предусмотрело даже реакции на нее, то как вы считаете, справляется ли оно в принципе со своими задачами? И соответствует ли занимаемой должности лично Силуанов?

Эти и несколько смежных вопросов относительно вновь открывшихся подробностей про отношение властей к пенсионной реформе мы предлагаем вам обсудить в рамках нашего нового опроса. Как и всегда, опрос ИА REGNUM проводится на инновационной платформе, которая позволяет вам увидеть подробный социологический портрет человека, который придерживается того же мнения, что и вы.