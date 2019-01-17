Берлин, 17 января, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) обвинила Испанию в нарушении законодательства Европейского союза (ЕС) путем в помощи нелегальным мигрантам проникать вглубь ЕС. Об этом пишет издание Die Welt 17 января.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Расследование Welt am Sonntag показало, что подавшие заявления о предоставлении убежища в Испании мигранты продолжают проникать в другие страны ЕС. По законам Испания должна нести ответственность за «прописанных» у нее мигрантов, они должны оставаться на ее территории. Как выяснило издание, испанское государство оплачивает автобусные перевозки мигрантов с юга на север страны, откуда они отправляются далее во Францию, Бельгию, Германию.

«Будь то нарушения отдельных должностных лиц или систематическое нарушение закона испанскими властями, федеральное правительство Германии и Европейская комиссия должны срочно прекратить эту практику», — заявила в бундестаге пресс-секретарь парламентской группы СвДП по вопросам миграционной политики Линда Тойтеберг.

Помощь мигрантов в продвижении внутри ЕС Тойтеберг назвала «явным нарушением европейского права».

Напомним, в 2018 году морской маршрут Марокко — Испания стал основным путем попадания нелегальных мигрантов в Западную Европу. Ранее основной поток пересекающих море мигрантов приходился на Италию и Грецию.