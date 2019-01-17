Москва, 17 января, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Следующая возможность возобновить работу в ПАСЕ у России будет в 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

«Следующая возможность возобновить работу в ПАСЕ произойдет через год — в январе 2020 года. Посмотрим, как к тому времени будет выглядеть наш быстро меняющийся мир», — сказал Толстой журналистам.

Пока же в Госдуме не видят оснований для возвращения в Ассамблею.

«Мы считаем, что до изменения регламента ПАСЕ, до того как он будет приведен в соответствие с уставом СЕ, который провозглашает равные права всех 47 государств в этой организации, Россия в эту Ассамблею не вернется», — заявил вице-спикер Госдумы.

Госдума обсудит заявление о ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ.

«Россия не та страна, которая может позволить себе унижаться или быть униженной. Россия не та страна, которой кто бы то ни было имеет права давать какие бы то ни было уроки», — подчеркнул Толстой.