Москва, 17 января, 2019, 09:40 — ИА Регнум. После неоднозначных колебаний в течение дня к концу торгов 16 января нефть марки Brent взяла себя в руки и продемонстрировала рост, завершив торги над уровнем $61, который тестирует сегодня, 17 января, в ходе утренних торгов. От минимумов, отмеченных в конце 2018 года, цены восстановились более чем на 20% и могут продолжить укреплять свои позиции в дальнейшем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Примечательно, что цены выросли, несмотря на медвежий отчет минэнерго США, где шок вызвали показатели добычи. После нескольких недель стагнации американские сланцевики возобновили активность, нарастив производство сырой нефти сразу на 200 тыс. баррелей в сутки — до нового рекорда на уровне 11,9 млн баррелей.

Также отчет показал агрессивный рост запасов бензина, на 7,5 млн баррелей. Теперь запасы на 6% превышают среднее пятилетнее значение. При этом запасы сырой нефти упали немного сильнее прогнозов, на 2,7 млн против ожиданий на уровне 2,5 млн», — привел цифры эксперт.

17 января утром рынок показал небольшую отложенную реакцию на релиз, но в целом довольно стойко перенес новый рекорд по сланцевой добыче. Частично нивелирует этот негатив обещание властей КНР поддержать экономику дополнительными стимулами, а также недавние заверения Саудовской Аравии в эффективности новой сделки ОПЕК+.

«До конца недели «американский» фактор может ограничить потенциал роста Brent, хотя внести коррективы в настроения инвесторов могут также сегодняшний ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти и отчет МЭА, который выйдет 18 января. До конца торговой пятидневки котировкам нужно удержаться над уровнем $60 для продолжения восстановления в дальнейшем», — полагает Мащенко.

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