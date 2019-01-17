Пекин, 17 января, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Ожидание вывода «Русала» из-под американских санкций сопровождается подорожанием акций российской компании. Об этом говорят данные торгов на Гонконгской фондовой бирже.

(сс) homw Алюминий

Так, на открытии торгов 17 января акции компании подросли в цене на 4,9% и стали стоить 2,57 гонконгского доллара ($0,33) за одну бумагу. Позднее рост превысил 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января американский сенат не поддержал предложенную демократами резолюцию о блокировке решения минфина по снятию санкций с «Русала» и En+. Ограничения против компаний и их владельца Олега Дерипаски были введены весной 2018 года. Позже было озвучено условие их снятия — отказ Дерипаски от контроля над компаниями.