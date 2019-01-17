Москва, 17 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В День российского студенчества 25 января вход в Исторический музей на Красной площади в Москве для девушек с именем Татьяна будет бесплатным, сообщается на портале мэра Москвы.

WM wm WM Исторический музей. Москва

Отмечается, что такой подарок для именинниц в Татьянин день Исторический музей делает впервые.

Для того чтобы бесплатно посетить музей, Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Читайте также: Путин: финансирование университетов в России за 11 лет составило 52 млрд

А 25 января на Останкинской телебашне проведут бесплатные экскурсии для всех студентов.

Читайте также: Московские студенты смогут сходить в кино с 30-процентной скидкой

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

Ранее на эту тему: В Татьянин день в Москве студенты смогут бесплатно сходить на катки