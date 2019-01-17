Кустанай, Казахстан, 17 января, 2019, 07:54 — ИА Регнум. К концу 2019 года ТОО «СарыаркаАвтоПром» в Кустанайской области Казахстана планирует наладить выпуск электромобилей, заявил заместитель директора по техническому развитию компании Сергей Могилатов, сообщает 16 января издание alau.kz.

Электромобиль на зарядке

По его словам, вхождение в предприятие китайского инвестора позволит увеличить количество рабочих мест, а также внедрить в производственный процесс новые технологии.

Могилатов добавил, что в ближайшие 2−3 года предприятие будет стремиться увеличить долю локализации в производимой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана заявил, что правительство республики поручило создать отечественную марку автомобиля.