Владимир Путин посетит Сербию 17 января
Москва, 17 января, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, президент РФ Владимир Путин посетит Сербию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.
В ходе визита состоятся переговоры с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.
Главы двух государств намерены обсудить перспективы развития российско-сербских отношений.
Также будет обсуждаться продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию и ситуация вокруг непризнанного Косова.
По итогам переговоров будет подписан порядка 20 двусторонних документов.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем 2 октября 2018 года в Москве.
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