Москва, 17 января, 2019, 07:14 — ИА Регнум. На торгах лондонской ICE 16 января цена на нефть Brent вела себя неоднозначно. Если с утра января цена нефти сдержанно, но довольно уверенно росла, то к вечеру стала падать и снизилась на 0,28%, до $60,48 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

16 января вышли данные о коммерческих запасах нефти в США. Эта статистика оказалась примечательна тем, что впервые с начала 2019 года коммерческие запасы нефти упали на существенную величину (на 2,68 млн баррелей), а рынок на это не прореагировал, хотя снижение запасов оказалось намного больше, чем ждали аналитики (их прогноз предполагал сокращение только на 1,32 млн барр.).

По всей видимости, на нефтяной рынок больше повлиял обнародованный 16 января прогноз минэнерго США, согласно которому добыча нефти в США в течение ближайших двух лет увеличится на 11%. Сейчас на рынке сформировался довольно широкий коридор цен от $58,8 до $62,3 за баррель. Вероятнее всего, до конца текущей недели цена нефти не выйдет из этого коридора. На сегодня, 17 января, цена барреля Brent ожидается на отметках в $60−61.

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