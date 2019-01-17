Тукаевский район, Татарстан, 17 января, 2019, 06:06 — ИА Регнум. Активисты из Тукаевского района Татарии, узнав о проекте властей об изменении русла реки Шильны, забили тревогу. Они опасаются, что в результате реализации проекта река превратится в безжизненный канал, и добавляют, что «одним росчерком пера можно отправить под ковш экскаватора сотни метров естественной природы». Жители района обратились с открытым письмом к министру экологии и природных ресурсов республики Александру Шадрикову, в котором просят предоставить документы по проекту, в том числе и результаты экологической экспертизы, а по уже выявленному спрямлению русла объяснить, с какой целью это сделано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Река

Узнав из республиканских СМИ о планах по спрямлению реки Шильна, общественность Тукаевского района и Набережных Челнов разволновалась — ведь последствия от таких глобальных изменений могут затронуть всех жителей, а значит, работы требуют тщательной экологической экспертизы и общественных слушаний.

Представители общественного движения Тукаевского района «Народная инициатива» в попытке выяснить, а была ли экспертиза и какие вообще исследования проводились, прежде чем запускать экскаватор, обратились с открытым письмом к министру экологии и природных ресурсов республики Александру Шадрикову.

«Такое вмешательство в экосистему реки должно иметь очень веские основания, так как спрямление русла неминуемо приведет к увеличению водоносности, истощению и всем вытекающим последствиям, — говорится в обращении за подписью Романа Ваганова. — Одним росчерком пера можно отправить под ковш экскаватора сотни метров естественной природы. Спрямление превратит реку в безжизненный канал, так как за многие годы по берегам сформировался зеленый каркас, пусть не очень широкий, но всё же защищающий от пересыхания в засушливые периоды и являющийся основой флоры и фауны данного природного объекта».

В письме также уточняется, что есть опасения за пойменный участок с озёрами рядом с устьем Шильны, которые ранее отстояли от засыпки.

Читайте также: Арендатор отказался от земли с озёрами-призраками в Татарии

Активисты предложили, чтобы «не нарушать без того угнетённое экологическое состояние реки Шильна», провести летом 2019 года мероприятия по очистке и углублению русла, а весной 2020 года наблюдения и замеры, и только после этого «приступать к рассмотрению проекта по спрямлению русла». Они также рассказали министру, что весной 2019 года силами волонтёров на реке Шильне пройдут экспедиционные исследования для выявления очагов техногенной нагрузки на речную экосистему и выявления нарушений в природоохранной сфере.

Общественность района также опасается, что у проекта спрямления реки имеется скрытая цель — «уменьшить площадь прибрежной защитной полосы, и, как следствие, увеличить площадь земель под застройку, имеющих высокую стоимость в данном районе».

У министра авторы просят предоставить весь проект с изысканиям, а также результаты экологической экспертизы, результаты мониторинга водности реки в подтопляемых территориях и иные документы.

Звучат в открытом письме и вопросы по уже выявленным существенным спрямлениям русла реки в деревне Малая Шильна: «С какой целью оно создавалось?» и «Существует ли проект на проведенные земляные работы в водоохранной зоне?», а также авторы просят результаты экологической экспертизы и этого проекта, если таковые имеются.

В итоге министра попросили взять на контроль планы районной администрации по спрямлению русла реки.

Вопрос вызвал живой интерес у жителей региона, завязалась дискуссия в соцсетях:

«Если «спрямить» извилистое русло Шильны, водопоток реки прямиком хлынет в Каму, обезводив пойменные озера и луговины. Проект обрекает Лебяжьи озера на обмеление и полное пересыхание. Жители лишатся уникального природного объекта. Кому-то здорово повезет, достанется очередной участок под застройку коттеджами или базами отдыха», «Активисты просят минэкологии провести экологическую экспертизу проекта, что и положено по закону. Меры по очистке русла не должны причинять ущерб всей экосистеме реки».

Среди участников дискуссии звучат и мнения, что всё далеко не так плохо, как представляют авторы обращения:

«Речь об отдельном участке реки в пределах Тукаевского района, а это реке, как мертвому — припарка. За Боровецким мостом река протекает по городской черте (а там работы ещё больше)…Нужен единый комплексный проект без деления на административные территории», «А то, что грунтовые воды топят подвалы и фундаменты проседают? Лебеди могут поселиться в других местах, а людям куда с домами переселяться?», «О каком спрямлении идет речь? Речь идет о выравнивании нескольких участков реки для избежания весенних заторов и впоследствии подтоплений. Всё это планируется до озёр».