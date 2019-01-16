Вашингтон, 17 января, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Датой выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет 2 февраля 2019 г., заявил заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

Напомним, госдеп предъявил Москве ультиматум, согласно которому наша страна должна устранить «нарушения» РСМД, то есть уничтожить крылатые ракеты 9М729 (SSC-8) «Новатор». «На всё про всё» Москве дали 60 дней (с конца октября 2018 г.), после истечения которых Вашингтон пригрозил начать процедуру расторжения договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пояснил, что Вашингтон позволяет себе так поступать с этой договоренностью, чтобы не иметь ограничений по наращиванию своего военного потенциала.