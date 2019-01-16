Париж, 17 января, 2019, 00:18 — ИА Регнум. 16 января в Париже при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шоффера состоялась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во встрече также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

mfa.am Встреча в Париже

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, состоялся «полезный и конструктивный обмен мнениями, который также был направлен на установление более широкого взаимопонимания и взаимного доверия».

«В ходе встречи, которая длилась более четырех часов, собеседники затронули широкий круг вопросов, связанных с мирным процессом, включая подготовку народов к миру, безопасность и устойчивое региональное развитие», — говорится в официальном сообщении.

«Дата следующей встречи еще не утверждена, тем не менее министры иностранных дел договорились в ближайшие месяцы продолжить последовательные, целенаправленные контакты», — сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.

Это уже четвертая встреча Мнацаканян — Мамедъяров с момента смены власти в Армении в апреле — мае прошлого года. Контакты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сопровождаются спокойной ситуацией на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Согласно данным Генпрокуратуры Армении, в 2018 году по сравнению с 2017 годом более чем втрое сократилось число погибших в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня.