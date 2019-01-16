Москва, 16 января, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Сотрудникам департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы оплатят стоянку в центре столицы из бюджета города. Расходы на парковку включили в стоимость аренды легковых автомобилей. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Подразделение правительства Москвы арендует автомобили эконом и бизнес-класса вместе с водителями. За услугу чиновники готовы заплатить из столичного бюджета больше 22,5 млн рублей. На эти деньги исполнитель до конца года обязан перевозить чиновников, обслуживать и ремонтировать транспортные средства, а также оплачивать парковку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская городская дума опубликовала на сайте госзакупок извещение о найме автомобилей и водителей для своих нужд. Стоимость услуги оценили в более чем 222 млн рублей. В цену включили затраты на платные стоянки в центре Москвы и штрафы за нарушение ПДД. Отметим, что в конце 2018 года, столичные власти подняли тарифы на платные стоянки почти в 2 раза. На отдельных участках час парковки стоит до 380 рублей.

Справедливости ради добавим, что департамент не включил в стоимость госзакупки обязанность оплачивать штрафы за нарушение ПДД, как это сделала Мосгордума. Что это, голос совести или уверенность, что ни один полицейский не посмеет составить на московских чиновников протокол?