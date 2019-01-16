Москва, 16 января, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) попросил Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова, который является главой спортивной организации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 января, глава ОКР Станислав Поздняков.

Александр Зубков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о дисквалификации четырех российских бобслеистов — Александра Зубкова, Александра Касьяна, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. Все они обвиняются в использовании допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Дисквалификация продлится до декабря 2020 года.

Стоит отметить, что Касьян, Хузин и Пушкарев — действующие спортсмены, а Зубков — глава Федерации бобслея России. Однако правила дисквалификации предусматривают, что наказуемый не только не может участвовать в спортивных соревнованиях, но и занимать должности в спортивных организациях. Иными словами IBSF требует отстранить Зубкова от руководства Федерацией бобслея России.

По словам главы ОКР Позднякова, решение IBSF накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР.

«Будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем (Зубковым) полномочий президента», — сказал Поздняков.