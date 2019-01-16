Москва, 16 января, 2019, 19:28 — ИА Регнум. В здании гимназии в московском районе Свиблово вечером 16 января была проведена эвакуация из-за короткого замыкания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По информации источника, инцидент произошёл в гимназии №1565, расположенной на улице Седова.

«В подвале произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что из здания. было выведено около 500 человек. В результате инцидента никто не пострадал.