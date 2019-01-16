Ереван, 16 января, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Армении в период с апреля по декабрь 2018 года имя Никол (так зовут премьер-министра Армении Никола Пашиняна) дали 14 новорожденным, сообщает panarmenian.net со ссылкой на Агентство записи актов гражданского состояния. Отмечается, что в 2017 году именем Никол были названы всего три ребёнка.

ИА REGNUM Никол Пашинян

После «бархатной революции» этим именем детей называли почти в пять раз чаще, чем в течение всего 2017 года.

После криминализации Францией отрицания Геноцида армян один из граждан Армении назвал сына Саркози в честь тогдашнего президента Франции Николя Саркози. А в одном из сел Лорийской области Армении семейная пара назвала сына, рожденного после 11 дочерей, Зоров (в переводе с армянского — с трудом).

В 2017 году (итоги 2018 года пока не подведены) самым распространенным именем для мальчиков в Армении был Давид, для девочек — Наре.