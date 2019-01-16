Анкара, 16 января, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на турецкие СМИ сообщил о том, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын 15 января сказал о намерении Соединенных Штатов сохранить свое присутствие в воздушном пространстве Сирии после вывода своих войск из страны.

Airforce.com ВВС США

Он также добавил, что на прошлой неделе американская делегация в Анкаре передала турецкой стороне неофициальное предложение США по плану действий в Сирии. Данную делегацию возглавлял советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

В американском документе есть пять пунктов, среди которых подтверждение по выводу войск из Сирии, намерение продолжить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сохранение присутствия США в воздушном пространстве Сирии в рамках международной коалиции.

До выступления Ибрагима Калына президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о достижении «исторического взаимопонимания» по Сирии с президентом США Дональдом Трампом в ходе недавнего телефонного разговора, а также о планах по созданию зоны безопасности на севере Сирии у турецкой границы шириной 32 километра, которая может быть со временем расширена.

Следует заметить, что США и Турция делят территорию суверенного государства, а заявление о создании зоны безопасности на сирийской территории на языке международного права называется агрессией. Есть основания полагать, что подобный подход Реджеп Эрдоган попробует предложить и Владимиру Путину на их планируемой встрече 23 января.

Многое в данной ситуации зависит от курдских Сирийских демократических сил, насколько они смогут договориться с Дамаском, а также от позиции арабских племен, проживающих на территории Северной Сирии.