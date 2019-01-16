Луганск, 16 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) достаточно зерна, чтобы сохранить действующие цены на хлеб до нового урожая, заявил глава совета министров ЛНР СергейКозлов, сообщает 16 января «Луганский информационный центр».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

По его словам, представители республиканского правительства оценили условия, в которых содержится неснижаемый запас продовольственной пшеницы ЛНР. Условия соответствуют всем нормам, а сельскохозяйственные предприятия работают стабильно.

Козлов добавил, что власти ЛНР приложат все усилия, чтобы цены на хлеб не повышались и после того, как будет собран новый урожай.

Напомним, ранее на осеннюю посевную кампанию 2018 года сельскохозяйственные предприятия ЛНР получили 50 млн рублей в беспроцентный кредит.