Москва, 16 января, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Россия приветствует начало контактов властей Сирии с курдами, проживающими на севере страны. Вопросы курдов должны решаться в соответствии с законами ближневосточных стран, где есть это население, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Позиция Москвы проста: вопросы, возникающие в связи с курдским населением в Сирии, Ираке и других странах, должны решаться по законам этих стран. Обеспечению прав курдов должен помогать диалог между ними и центральным правительством.

Россия твердо выступает за сохранение и уважение территориальной целостности всех стран Ближнего Востока. Важно избежать здесь перекройки границ, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предложение Анкары по созданию буферной зоны в Сирии на очередном раунде переговоров. Конечная цель заключается в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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