Москва, 16 января, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Партнерство России и Японии необходимо для решения сложных вопросов, в том числе — о мирном договоре. Однако до партнерства еще далеко, заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров 16 января во время большой пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Необходимо, чтобы Россия на международной арене чувствовала себя партнером Японии, а не страной по другую сторону баррикад. Так, Токио поддержал целый перечень антироссийских санкций, пояснил он.

Лавров сослался на декларацию, принятую в Париже японской и французской сторонами незадолго до визита министра главы МИД Японии Таро Коно в Россию. Из нее понятно, что и до партнерства в международных делах, и до понимания необходимости поиска конструктивных подходов России и Японии еще далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров с Таро Коно в Москве Лавров заявил о сохранении «существенных разногласий» между РФ и Японией.

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