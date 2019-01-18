Москва, 18 января, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Сотрудничество России, Турции и Ирана в Сирии сделало возможным спасение Сирии от чуть было не захвативших ее экстремистов. Присутствие военных сил США в этой стране не оправдало надежд тех в Сирии, кто стремился к свержению законного правительства Башара Асада. Но и выводя своих военных, США стараются внести разлад в ряды тех, кто обеспечил победу над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О том, как Вашингтон старается рассорить Россию и Турцию, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Несмотря на массу сложностей, Россия и Турция продолжали в последние годы наращивать сотрудничество. Сделка по зенитно-ракетному комплексу С-400 стала крайне неприятным известием для американцев, которые решили поконкурировать с Россией на этом поле, предложив Анкаре собственный комплекс Patriot. Но уже на этом показательном примере видно, что Анкара рассуждает достаточно здраво и не собирается отказываться от уже заключенной сделки с Россией, тем более, что С-400 и дешевле, и надежнее, чем Patriot.

Но тем не менее США, скорее всего, будут продолжать давить на Турцию с целью включить ее в свою антироссийскую повестку. Проблем у нынешней Турции хватает, но добьются ли США успеха, уже показав всему миру свое стремление не к умиротворению и нормализации отношений, а к чему-то другому?

Читайте статью Россия и Турция: смогут ли страны и дальше совместно противостоять США? и другие публикации Руслана Хубиева.